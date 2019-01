Qui est Gauthier Ganaye, le Nordiste, ancien du RC Lens, qui va devenir président de l'OGC Nice ?

"On me renvoyait toujours à mon âge"

Son nom ne vous dit peut-être rien mais dans le monde du foot, son ascension fulgurante fait parler. A 31 ans, Gauthier Ganaye est actuellement le plus jeune directeur de club du foot anglais. Depuis août 2017, il est le Chief Executive Officer de Barnsley Football Club, un club de D3 anglaise. Bientôt, il sera le président de l'. Les actionnaires majoritaires desont aussi ceux du club azuréen. Ils ont choisi le Nordiste pour remplacer Jean-Pierre Rivère qui avait annoncé vendredi sa démission a été directeur juridique puis secrétaire général du(Ligue 2) de 2013 à 2017 avant de rejoindre Barnsley, où il fut le plus jeune président d'un club anglais mais aussi le premier Français dans la fonction.Gauthier Ganaye est un Nordiste pur jus. Il a joué au foot à, a étudié à la Catho deet à l'EDHEC (Croix), il a ensuite été un proche de Gervais Martel. Après plusieurs stages au RC Lens pendant ses études, il accompagné l'historique président lensois dans sa reconquête du pouvoir, en 2013, quand le Crédit Agricole avait repris le club. Il racontait dans So Foot : "Gervais m’appelle : « Écoute, je vais retrouver des investisseurs et reprendre le club, dans un mois pas plus, j’ai besoin de ton expertise pour faire les présentations, les montages juridiques, tout ça. » Ça a duré un an pile. Une aventure humaine intense. Gervais n’avait plus grand monde autour de lui à ce moment-là."Quandrevient avec Mammadov,devient responsable juridique puis secrétaire général du club et directeur du développement. "Quand je suis arrivé à Lens, un contrat de joueur faisait 5 lignes. Durée, montant et point barre. (Rires.) Maintenant, il fait 15 pages."Mais Gauthier Ganaye est ambitieux. Il aspire à plus de responsabilités. Mais au RC Lens, ce ne sera pas possible : "On me renvoyait toujours à mon âge. Un argument plutôt agaçant. Donc je commence à activer mon réseau pour évoluer ailleurs." D'où son départ à Barnsley tout en gardant de bonnes relations avec son ancien président.Gervais Martel, essentiel dans ce parcours, a d'ailleurs rapidement réagi à la nomination, pas encore officielle de Gauthier Ganaye à l'OGC Nice : « Il est content de venir à Nice, explique-t-il à Nice Matin. Il ne pensait pas que ça irait si vite. Le timing l’a surpris. La décision moins. En tout cas, je ne suis pas étonné que les actionnaires de l’OGCN lui aient proposé le poste. Il en a les qualités et l’intelligence. Quand il était au RC Lens, il s’intéressait à toutes les composantes. Il voulait voir comment un club fonctionnait. Dans la vie, il y a ceux qui savent tout et les curieux. Lui, fait partie des curieux. Il a une vision panoramique des choses. Et il est jeune : il va vite. Il ose, s’engage. Lui, le petit Français a décroché le poste à Barnsley, tout seul, sans piston et il y a fait du bon boulot."A Barnsley, Gauthier Ganaye négociait les transferts, les contrats, définissait la stratégie du club à long terme avec le propriétaire. Avec pour bagage, son expérience lensoise : "J'ai beaucoup observé la façon de faire de Gervais Martel que ce soit pour copier les meilleurs choses et aussi ne pas reproduire certaines erreurs", racontait-il sur SFR il y a quelques mois.Gervais Martel le voit bien réussir à Nice : "Nice est un club de passion. Comme Lens. C’est parfois chaud, mais Gauthier est costaud dans sa tête. Et puis, il ne vient pas à Nice pour faire la révolution. Il va tenter de faire avancer le club. Il va rencontrer les gens à l’intérieur comme à l’extérieur. Il n’a pas peur. Et il ne faut pas avoir peur de lui."A son arrivée à Barnsley, Gauthier Ganaye disait en boutade à So Foot : « Tu sens qu’ici, ce n’est pas la Côte d’Azur. ». Cette fois, c'est la Côte d'Azur, vraiment !