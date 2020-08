Qui était Jérôme Bonduelle, mortellement fauché à vélo à Lille ce week-end ?

J’adresse mes condoléances à la famille de Jérôme Bonduelle, brutalement décédé, et à l’ensemble des salariés du groupe @Bonduelle_group. Nous perdons aujourd’hui un grand dirigeant d’entreprise, profondément attaché à nos terres du Nord et défenseur du dialogue social. — Laurent Pietraszewski (@pietraszewski_l) August 29, 2020

Hommage à Jérôme Bonduelle. Il était profondément attaché au Nord et aux @hautsdefrance et veillait à son développement. Mes pensées accompagnent sa famille, ses proches et les collaborateurs de @Bonduelle_Group. — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) August 29, 2020

"Tête chercheuse"

Nous avons l’immense peine de vous annoncer le décès accidentel de Jérôme Bonduelle, Directeur de Bonduelle Prospective et Développement.



Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et ses équipes. — Bonduelle Group (@Bonduelle_Group) August 29, 2020

Condoléances à la famille Bonduelle et à toutes les familles de cyclistes anonymes décédés sur la route.



Ces violences routières doivent prendre fin, @lillefrance doit enfin prendre la mesure de la dangerosité de la ville tout voiture https://t.co/ZbzJfk1ZFZ — Julie Nicolas 🌻 (@julinicolae) August 29, 2020

Où en est l'enquête ? Un jeune homme de 23 ans était toujours en garde à vue ce dimanche. Il est soupçonné d'être le conducteur qui a renversé Jérôme Bonduelle. Un jeune homme de 23 ans était toujours en garde à vue ce dimanche. Il est soupçonné d'être le conducteur qui a renversé Jérôme Bonduelle. L'enquête a été ouverte pour homicide involontaire aggravé, notamment par un délit de fuite. Selon la procureure de Lille, le gardé à vue "présentait les signes de l'état d'ivresse".

Bonduelle. Un nom qui parle aux habitants des Hauts-de-France et même au-delà. L'annonce du décès de Jérôme Bonduelle, 50 ans, ce samedi dans un accident de vélo à Lille a déclenché une vive émotion, notamment dans le monde économique et politique."Jérôme Bonduelle était un véritable capitaine d'industrie, attaché aux terres du Nord ", a écrit le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien Denormandie, sur Twitter. "Hommage à Jérôme Bonduelle. Il était profondément attaché au Nord et aux Hauts-de-France", a également tweeté Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France.Directeur général prospective et développement de l’entreprise, le fils de Bruno Bonduelle était l'un des 12 membres du "Group Management Committee" de l'entreprise. Son père Bruno Bonduelle a été président du groupe de 1985 à 1992 et faisait partie de la 5eme génération familiale. Jérôme Bonduelle était aussi le beau frère de Guillaume Debrosse, le directeur général actuel du groupe Bonduelle. Le siège administratif de cette entreprise familiale est à Villeneuve d'Ascq (Nord) et le siège historique à Renescure (Nord). Il emploie aujourd'hui 14 500 personnes dans le monde.Au cours de sa carrière, Jérôme Bonduelle a notamment été responsable de production conserves de l’usine d’Estrées-Mons dans la Somme (cf le reportage ci-dessous), a dirigé l’usine de salades italienne de San Paolo d’Argon et a été directeur général adjoint de Bonduelle Amérique du Nord. Il a aussi été chargé de diversifier l'activité de l'entreprise dans les champignons (France champignon). Avant 2003, diplômé de l'ICAM et d'HEC, il avait aussi travaillé chez Citroën et Eurogroup Consulting. « C’était d’abord une tête chercheuse, un défricheur, il était passionné et d’une très grande humilité », affirme dans La Voix du Nord un membre de la direction Sur Twitter, de nombreux cyclistes ont également rendu hommage à Jérôme Bonduelle, soulignant une nouvelle la vulnérabilité des usagers du vélo en ville.