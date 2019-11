Qui était Prince Will, le migrant nigérian décédé dans sa tente à Calais ?

Un migrant meurt à Calais : une tente érigée pour lui rendre hommage

Prince Will avait 24 ou 27 ans. A Calais, son décès a beaucoup marqué les esprits. Dans sa tente, jeudii, il a fait un feu dans une boîte de conserve. Pour se protéger du froid et se réchauffer. Il en est mort.Aujourd'hui, sa tente a été réaménagée pour lui rendre hommage. Quelques bougies, son portrait. Un migrant, qui dort sur place et connaissait God's Will depuis quelques jours, a pris quelques photos et vidéos pour lui rendre hommage et nous les a transmises. Pour que tout le monde sache qu'il est mort.« Quand tu meurs ici, ta famille ne te revoit pas. Les Français s'en foutent », explique Amara, un Guinéen à l'Obs . "Sa famille va venir à Calais", nous a indiqué un des migrants. La soeur de Prince Will est en Allemagne, elle ne savait qu'il vivait dans des conditions très difficiles à Calais.Selon lui, Prince Will n'avait pas le choix. "Dubliné", il ne pouvait demander l'asile en France et voulait à tout prix rejoindre l'Angleterre. D'où sa présence à Calais où il tentait de trouver une "ouverture" dans la frontière. Une situation qui met en colère les migrants : "On est nombreux dans ce cas-là. Pourquoi personne ne veut de nous".Depuis le début de l'année, 9 migrants sont morts à Calais selon le décompte du collectif Calais Migrant Solidarity. Les conditions d'accueil à Calais "sont indignes et inhumaines et on maintient ces gens-là dans une précarité telle qu'il y a malheureusement trop de décès", a également déclaré Antione Nehr, coordinateur d'Utopia 56 pour Calais. Selon les associations, "entre 400 et 500" migrants se trouvent actuellement à Calais, dans l'espoir de rejoindre l'Angleterre.