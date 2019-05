Qui obtient un Pavillon Bleu en 2019 dans les Hauts-de-France ?

Les cabines de la plage de Berck-sur-Mer / © DR

La gestion des déchets, une priorité

Critères d’obtention du label Pavillon Bleu L’ensemble des sites labellisés sont soumis à une visite de contrôle pendant la saison estivale. Les critères du Pavillon Bleu sont regroupés en 4 grandes familles : Éducation à l’environnement : toutes les communes Pavillon Bleu doivent mettre en place cinq activités d’éducation à l’environnement dont au moins deux directement sur la plage labellisée. Exemples : Incitation des touristes à utiliser les moyens de locomotion doux, sensibilisation sur les laisses de mer, affichage du Code environnemental de bonne conduite

Gestion de l’eau : le Pavillon Bleu prend en compte la qualité d’eau de baignade qui doit être en qualité Excellente (classement ARS) à partir des analyses des quatre dernières années

Gestion des déchets : le tri sélectif d’au moins trois matériaux sur la plage ou à proximité (100m) est un critère impératif du Pavillon Bleu, tout comme avoir une politique de lutte contre les décharges sauvages et mise en oeuvre de leur résorption, ou encore la présence de poubelles sur la plage

Environnement général : l’accessibilité de la plage aux personnes à mobilité réduite est un critère essentiel du Pavillon Bleu, tout comme la lutte contre le camping-caravaning sauvage, un niveau adéquat d’équipement en sanitaires ou encore l’interdiction des animaux sur la plage Pour être labellisé, il faut: Être candidat

Satisfaire aux critères impératifs

Avoir une politique environnementale globale affirmée (répondre à un maximum de critères guides) et être dans une démarche de gestion durable

Suivre les recommandations émises par le jury national année après année.

Parmi les plages labellisées dans les Hauts-de-France, on retrouve Berck-sur-Mer dans le Pas-de-Calais, Cayeux-sur-Mer dans la Somme et… Axo’Plage à Monampteuil dans l’Aisne. Exit par rapport à 2018, les plages de Gravelines – Petit-Fort-Philippe dans le Nord et le Plan d’eau du Canada à Beauvais dans l’Oise.Si Guillaume Sergeant, responsable du développement durable à la mairie de Beauvais, concède "préférer avoir ce label d'excellence" - le plan d'eau en était lauréat depuis 2004 - il tient à rassurer la population sur la qualité de baignade, jugée en 2018 "seulement" bonne par l'ARS, or l'excellence est exigée par le Pavillon Bleu. La bactériologie serait en hausse du fait d'une présence de plus en plus importante d'oiseaux sur la zone de baignade, située au coeur d'un milieu naturel.Au rayon des ports, le palmarès ne change pas dans la région vis-à-vis de 2018. Dans le Nord, les ports fluviaux des Près-du-Hem et de la Porte du Hainaut sont récompensés. Tout comme dans le Pas-de-Calais, le port de plaisance d’Étaples. Et dans la Somme, celui de Saint-Valéry-sur-Somme.En 2019, il y a 295 labellisés : 107 ports (voir la carte) , 395 plages (voir la carte) sur 188 communes. La cérémonie d'annonce du palmarès Pavillon Bleu 2019 s’est déroulé à Plouhinec dans le Morbihan. Il répond à des critères bien spécifiques en matière de gestion de l'eau, de gestion des déchets et d'éducation à l'environnement.Pour cette édition 2019, les responsables du label ont souhaité mettre l’accent notamment sur la gestion des déchets, un des principaux critères d’attribution du Pavillon Bleu. Les communes touristiques produiraient 26% de déchets de plus que les autres (Source : OMT et PNUE croissance du tourisme 2050). Toutes les plages et tous les ports labellisés doivent proposer aux usagers un moyen de recycler leurs déchets, afin que les déchets ne se retrouvent pas en mer, tout en encourageant toutes formes de projets visant à réduire la production de déchets et proposant des alternatives à la consommation classique.