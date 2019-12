Les dix Nordistes qui ont marqué la décennie 2010-2019

2010 : Hervé Ghesquière

2011 : Dany Boon

2012 :. Jean-François Caron

2013 : Florence Cassez

2014 : Steeve Briois

2015 : Louane

2016 : Iris Mittenaere

2017 : Lucas Pouille

2018 : Benjamin Pavard

2019 : Jean-Paul Delevoye

Ils sont sportifs, artistes, accteurs ou hommes politiques, et ont fait l'actualité de ces dix dernières années, façon positive ou non, avec un écho national. Tous ont pour point commun d'être né dans le Nord et, pour la majorité, d'y résider encore.Cette liste de dix personnalités a été réalisée de façon subjective, mais non sans arguments pour chacun des Nordistes qui y figurent.