“Qui veut gagner des millions” : des fonds récoltés pour Wonder Augustine

"Porter les couleurs de l'association"

Association Wonder Augustine Bonsoir Wonder supporters ! Nous étions aujourd'hui à l'enregistrement de qui veut gagner des millions, nous étions représentés par François Berléand et Jeff Panacloc! 👌🏻 Quelle belle rencontre avec...

Où en sont les recherches ?

"On va mener ce combat le plus loin et le plus haut possible"

Dans dix jours, le visage d'Augustine sera en prime-time sur TF1. L'association " Wonder Augustine ", qui lutte contre la tumeur du tronc cérébral depuis le décès de la petite fille de Wattrelos , en octobre, sera représentée à "Qui veut gagner des millions" par l'humoristeet l'acteur"Ça s'est fait en fin d'année dernière, début décembre" confiait hier Steeve De Matos, à la sortie de l'enregistrement sur lequel rien ne filtrera."Il avait suivi le combat tout au long de la maladie" explique-t-il. Le combat d'Augustine, relayé sur les réseaux sociaux, avait été largement suivi et le décès avait provoqué une vague d'hommages, de la part d'anonymes et de stars (Vianney, Omar Sy, Élodie Gossuin...). Il a une petite fille, Rose, de l'âge de la petite-sœur d'Augustine, Léontine", soit un an.François Berléand et lui devaient déjà participer à l'émisxion, mais "il ne représentait pas encore d'association" alors "ils nous ont contacté tous les deux en parlant de 'Qui veut gagner des millions', pour porter les couleurs de l'association" poursuit Steeve De Matos.Des couleurs qui ont donc été fièrement portées par le "binôme, ou plutôt le trinôme !" si l'on inclut, sa marionette hyperactive.L'association "Wonder Augustine" poursuit toujours son combat contre les cancers infantiles en se concentrant sur la tumeur du tronc cérébral"On est en passe de lancer notre premier financement de projet" annonce Steeve de Matos. Un projet qui s'articulera autour des centres de recherche deL'objectif est de s'appuyer sur un financement participatif pour faire perturer "" cet unique projet et de "faire travailler ensemble" ces trois centres de recherche.Parallèlement, l'État a alloué une enveloppe de 5 millions à la recherche contre le cancer. Une enveloppe qui servira via des appels à projets. Une rencontre a également été organisée en novembre au ministère de la Recherche. "On va envoyer notre copie au ministère.""On va mener ce combat le plus loin et le plus haut possible" assure le tonton d'Augustine. Et ça passera notamment par l'émission de Jean-Pierre Foucault,