QUIZ. Watten, Quaëdypre, Lillers... Comment prononce-t-on ces 40 communes du Nord Pas-de-Calais ?

Watten, Wasquehal, Boeschepe... : comment on prononce les communes du Nord et du Pas-de-Calais ?

Boeskepe : Boskepe Les Moëres: Les Moires Saint-Waast : Sin-va Quaëdypre : Couédipre Petit-Fayt : Petit Fahie Oye-Plage : Oie Plage Loon-Plage : Lone Plage Genech : Gené Escautpont : Écopon Equihen-Plage : Ekihin Plage Le Souich : Le Souï Tardinghen : Tardingan Spycker : Spikère Solre-le-Château : Solreu le Château Sercus : Sercu Rexpoëde : Rexpoude Radinghem : Radinguème Oxelaëre : Oxelare Lillers : Lilère Lauwin-Planque : Lovin Plank Hondschoote : Onskote Guemps : Gams Étrœungt : Étrin Estaires : Étere Estrée-Blanche : Étré Blanche Escalles : Écale Ebblinghem : Eblinguème Crémarest : Crémaré Coussolre : Coussore Buysscheure : Buiskeure Bayenghem-lès-Seninghem : Bayingan les Séningan Hulluch : Ulu Watten : Ouate Samer : Samé Vred : Vré Willems : Ouiyem Wissant : Uissant Terdeghem : Terdeguème Wasquehal : Ouaskal Wimereux : Uimereu

Dit-on "Vimereux", "Uimereux" ou "Ouimereux" ? "Couadypre" ou "Couédypre" ? Quid de Boeschepe, Hondschoote, Rexpoëde ou Bavinchove ?Difficile, pour quelqu'un qui n'est pas du cru, de réussir à prononcer correctement le nom de nos communes (un Catalan s'y était d'ailleurs essayé sur YouTube , sans grand succès). Ce questionnaire mettra à l'épreuve votre connaissance du Nord Pas-de-Calais. En-dessous se trouvent les explications à plusieurs des réponses.L'une des principales difficultés réside dans la prononciation du W. N'oublions pas que dans le Nord Pas-de-Calais, le mot "wagon" se dit "ouagon" et non "vagon" (combien de nouveaux-venus se sont trompés en prononçant cherchant le quartier de "Vazemmes" à Lille ou la ville de "Vasquehal" ?)Mais les deux écoles coexistent : dans le Boulonnais, on dira "Uissant", "Uimille" ou "Uimereux"... Tandis que plus près de la Belgique, la prononciation flamande demeure par endroits : "Godevarsvelde", "Vervicq-Sud", "Saint-Vaast"...Il n'empêche que certaines prononciations défient la logique. Coussolre se dit "Coussorre" et Solre-le-Château se dit bien "Solreu-le-Château", si l'on en croit les deux mairies respectives. De même, Rexpoëde se dit "Rexpoude" tandis que "Les Moëre" se dit "Les Moires".La preuve que les règles de prononciation ne sont pas figées et que ce sont toujours les habitants qui décident...