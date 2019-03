VIDEO. A Rabat, Jean-Claude Casadesus a dirigé l'Ave Maria de Caccini devant le pape François et le roi Mohammed VI

L'Ave Maria de Caccini avec l'Orchestre et les chœurs du Philharmonique du Maroc, trois chanteurs de trois confessions religieuses différentes

Concert donné ce samedi 30 mars à rabat

Les Religions à l'Unisson - Caccini, Ave Maria

Un moment d'émotion et de musique très fort.chef fondateur de l'Orchestre national de Lille a dirigé ce samedi à Rabat une pièce exceptionnelle :. Avec l'Orchestre et les chœurs du Philharmonique du Maroc, trois chanteurs de trois confessions religieuses différentes, chrétienne, musulmane et juive (Caroline Casadesus, Smahi El Harati et Françoise Atlan) et la pianiste Dîna Bensaid."Ce concert, donné au Centre de Formation des Imams, en présence dude Sa Majesté leet de 1200 invités, placé, comme la visite, sous le signe du dialogue inter religieux,", précise un communiqué de presse.Jean-Claude Casaesus avait déjà dirigé cette même pièce il y a 3 ans à Casablanca.Leest ce week-end au Maroc les 30 et 31 mars, première visite pontificaledans ce pays d'Afrique depuis 34 ans.