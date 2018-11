Radar carbonisé, accès à des usines bloqués... : les Gilets jaunes montent le ton ce lundi

Le radar de Maisnil-les-Ruitz sur la rocade minière carbonisé ce lundi matin. pic.twitter.com/fzwbdyURCz — Anne-Claire Guilain Vdn (@VdnGuilain) 19 novembre 2018



Accès bloqués à des entreprises

Devant l'usine Faurecia à Hénin-Beaumont ce lundi matin / © ‎Stephane Leturcq via On alerte dans le 59/62

Accès difficiles à des grandes surfaces

Des blocages mais pas seulement. Le mouvement des gilets jaunes se poursuit ce lundi et certains ont décidé d'aller plus loin que les blocages et autres barrages filtrants. Les modes d'action se diversifient et sont parfois plus radicaux.Exemple dans le Pas-de-Calais où le radar de, près de Bruay-la-Buissière, a été complètement carbonisé sur la rocade (D301)., les gilets jaunes bloquent l'accès à des zones industrielles et donc des entreprises. Selon La Voix du Nord , la zone industrielle d’Hénin-Beaumont étant bloquées, des salariés d'entreprises comme Faurecia ou Metro, juste à côté, sont coincés aussi : les salariés repartent chez eux..., l'activité de l'entrepôt Logidis, qui alimente les magasins Carrefour, est aussi perturbée par des gilets jaunes. A Libercourt : des gilets jaunes sont postés devant un entrepôt Auchan., l'accès à Capécure est filtré depuis dimanche soir.



A Noyelles-Godault ou à Louvroil, des hypermarchés Auchan sont difficilement accessibles ce lundi.



Au fur et à mesure le parking d’Auchan Noyelles Godault se vide... les accès sont bloqués pic.twitter.com/J60F5eKNRC — Celine Debette (@CelineDebette) 19 novembre 2018



Dépôt pétrolier visé

Des gilets jaunes ont aussi tenté de bloquer lemais les forces de l'ordre sont rapidement intervenues.