Radiateurs, brosses à dents, serrures : trois entreprises picardes à l'Elysée pour leurs produits fabriqués en France

Aisne : des radiateurs connectés

Oise : des brosses à dents écologiques



Somme : des serrures haute sécurité

Nous sommes fiers de représenter le département de la Somme pour la grande exposition du "Fabriqué en France". Nous présenterons à l'@Elysee notre serrure A2P*** Présence 3 les 18 et 19 Janvier avec @EmmanuelMacron !https://t.co/qb7u6IjXN2 https://t.co/DfAeZ2KPtz — Picard Serrures (@PicardSerrures) January 15, 2020

Parmi les 120 objets présentés au palais de l'Elysée ce week-end : une brosse à dents, un radiateur, une serrure. Trois productions d'entreprises picardes, choisies pour représenter leur département lors de l' exposition du fabriqué en France organisée par la présidence de la République ces 18 et 19 janvier.Les produits de Noirot, filiale du groupe Muller, sont fabriqués à Laon. L'équipement sélectionné pour le week-end permet d'enregistrer et de maintenir une température. "Intelligent", pilotable depuis un smartphone, il intègre également des fonctions censées permettre des économies d'énergie, comme la détection automatique des fenêtres ouverte ou une baisse de la température en cas d'absence dans la pièce.Un manche créé à partir de chutes de liège et une tête interchangeable en plastique recyclé pour une brosse à dents écoresponsable. Selon Bioseptyl, le modèle Edith permet de ne jeter que 20% du produit à chaque renouvellement.Bioseptyl est la marque bucco-dentaire de La Brosserie Française, implantée à Beauvais dans l’Oise. L’entreprise, dernier fabricant français, produit huit millions de brosses à dents par an et emploie une trentaine de personnes.L’entreprise de Feuquières-en-Vimeu, dans la Somme, est née en 1720 sous la forme d'une quincaillerie spécialisée dans le bâtiment. Deux siècles plus tard, elle se concentre sur la serrurerie.Elle est aujourd’hui spécialisée dans les entrées de hall, les portes blindées et les serrures de haute sécurité. Ce sont ces dernières, labellisées "Origine France Garantie" , qui lui ont permis d’intégrer l’exposition.Ces produits avaient été sélectionnés par un jury parmi 1 750 dossiers déposés lors de l'appel à candidature, cet automne.