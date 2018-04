La radio numérique terrestre déployée dans les Hauts-de-France en juin

Des futures nouvelles stations ?

La liste des 39 radios qui seront diffusées à Lille Crooner Radio

Générations

Latina

Metropolys

M Radio

Mona FM

Oüi FM

Radio Nova

RCF Nord de France

Skyrock

​Sud Radio

Swigg

TSF Jazz

Canal FM

CapSao

Delta FM

Euradio

Galaxie Radio

Horizon

Néo

Pastel FM

Playloud

Radio Boomerang

Radio Campus

Radio Cité Vauban

RPL Radio

Africa No1

Chante France

FIP

France Maghreb 2

Grand Lille Info

Jazz radio

Melody

Radio 6

Radio Alfa

Radio FG

Radio Orient

RFI

Virage Radio

Les auditeurs deéquipés d'un récepteur compatible pourront capteret ceux deselon un communiqué du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui rappelle que le dernier projet de ce type remonte à 2014.Il s'agit deset opérateurs de multiplex ayant répondu auxEn décembre, le CSA avait annoncé une nouvelle stratégie en vue d'accélérer le déploiement du DAB+, quiDéjà déployée dans d'autres pays, laqui nécessite un poste de radio compatible, offre un son amélioré, une, des flux de données associées aux émissions, et la possibilité de(la bande FM étant saturée).Ce mode de diffusion a fait tardivement ses débuts en France, avec desIl peine toujours à se développer en raison principalement du manque d'enthousiasme des grands groupes privés, qui préfèrentLe nouveau plan de déploiement prévoit une première phase avec un calendrier resserré (), recentrée sur les zones les plus denses du territoire (grandes agglomérations, bassins de vie de plus de 175.000 habitants, grands axes autoroutiers et routiers). Les zones moins peuplées seront couvertes dans une seconde phase, après 2020.