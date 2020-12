Rafales jusqu'à 120 km/h : vigilance sur le littoral des Hauts-de-France ce week-end

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord alerte sur des conditions météorologiques délicates à partir de ce samedi 26 décembre le long des côtes de Picardie et du Nord-Pas-de-Calais.

Prudence ce week-end sur les côtes de la Somme, du Nord et du Pas-de-Calais. La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a lancé, ce vendredi 25 décembre, un appel à la vigilance en raison de la perturbation qui va balayer le littoral tout le week-end. Une mer forte et des rafales pouvant atteindre jusqu'à 120 km/h sont attendues à partir de ce midi et jusqu'à la nuit de dimanche à lundi.

[#Météo] ⚠Conditions météos difficiles du samedi 26 décembre fin de matinée jusqu'à la nuit du dimanche 27 au lundi 28 décembre sur toute la façade maritime. État de mer 6 et rafales pouvant atteindre 120 km/h. Soyez prudents.➡️https://t.co/kP9QWSFSJ7 pic.twitter.com/409JC3OXHl — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) December 25, 2020

Les trois départements sont placés en vigilance jaune aux vents violents par Météo France, conséquence du passage par les îles britanniques d'une dépression, baptisée Bella. Il est recommandé de différer les départs en mer et la pratique d'activités nautiques, ainsi que de prêter une attention particulière pour les promeneurs. L'amarrage des bateaux et l'arrimage du matériel doivent être vérifiés.

La dépression #Bella, située en mer du Groenland aujourd'hui, va plonger sur les îles britanniques d'ici dimanche. Au passage de la perturbation très active associée, un fort coup de vent est attendu dimanche sur une bonne moitié nord-ouest de la France. #stormBella pic.twitter.com/wqJ5QwPz9B — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) December 25, 2020

En cas d'incident ou de perte de matériel, le Centre régional opératoinnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) est joignable par téléphone au 196, ou via le canal 16 des VHF.