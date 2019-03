Tempête Freya : des rafales de vent de 129 km/h enregistrées au Cap Gris-Nez

#TempêteFreya : Entre le milieu de nuit dernière et ce début de matinée on a déjà localement dépassé les 100 km/h dans l'intérieur des terres sur les départements en #VigilanceOrange. De violentes rafales balaient le littoral atlantique. #tempête #Freya

La vigilance orange maintenue jusqu'au 4 mars. / © Météo France

Les rafales de vent ont atteint leur maximum sur la région entre le milieu de nuit dernière et le début de matinée. Elles ont dépassé les 100 km/h dans l'intérieur des terres sur les départements de la région Hauts-de-France, placée en vigilance orange Au Cap Gris-Nez, dans le, les rafales ont atteintentre 4 et 5 heures ce matin. Au Sémaphore de Boulogne-sur-mer, le vent soufflait à 121 km/h. À Cambrai, des pointes ont été enregistrées à 89 km/h. Dans le, Le vent a soufflé à 100 km/h à Dunkerque, 89 km/h à Lille et 81 à Valenciennes.Dans, à, 108 km/h à Fontaine-les-Vervins.Dans la, les plus fortes rafales ont atteint leur maximum avant la fin de nuit, entre 5 et 7h. Rouvray-en-Santerre a enregistré des pointes à 97 km/h, 89 km/h à Abbeville.La vigilance orange est maintenue jusqu'au lundi 4 mars 2019 à 12h00 dans les 5 départements. Les rafales se maintiennent en cours de matinée et seront associées à des averses parfois orageuses. Météo-France conseille la prudence, sous les averses les plus fortes, des rafales pointeront jusqu'à 90 km/h dans l'intérieur des terres et se maintiendront sur le littoral entre 80 et 90 km/h.