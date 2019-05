Le RC Lens 4ème, 5ème ou 6ème de Ligue 2 ?

🧐 Un coup d’œil sur le TOP 5 :



Le @SB29 monte en @Ligue1Conforama

L'@estac_officiel et le @ParisFC consolident leur 3e et 4e rang

Le @RCLens prend la 5e place



victoire face à Orléans, nul ou défaite du Paris FC (actuellement 4ème avec deux points de plus que les Sang et or). Il faut également que Lorient ne comble pas sa différence de buts (9) buts en gagnant très largement au Havre.

Victoire face à Orléans, Lorient fait moins bien et Paris FC gagne face à Ajaccio.

Victoire face à Orléans mais victoire de Lorient très large au Havre (goalaverage défavorable de 9 buts) et défaite ou nul du Paris FC.

Nul ou défaite face à Orléans pendant Lorient ne fait pas mieux au Havre.

Victoire face à Orléans. Victoires du Paris FC et de Lorient (avec un score très large pour rattraper le goaleverage défavorable de 9 buts)

Défaite face à Orléans, nul ou victoire de Lorient.

A la demande des diffuseurs, le Bureau de la LFP a décidé à l'unanimité d'avancer d'une journée les Play-offs de Ligue 2



🗓️ Play-off 1⃣ : (4e contre 5e) le mardi 21 mai

🗓️ Play-off 2⃣ : (3e contre vainqueur Play-off 1) le vendredi 24 mai pic.twitter.com/mRY3hEvrHm — Domino's Ligue 2 (@DominosLigue2) 25 avril 2019

Le RC Lens, actuellement 5ème de Ligue 2, a son destin entre les mains. ce vendredi soir, le match face à Orléans peut tout changer. Il est capital. De la 4ème à la 6ème place, plusieurs scénari sont toujours possibles.Dans le 3ème scénario, la saison s'arrêterait pour les Lensois. Terminer 4ème permet de partir avec un mini-avantage dans les play-offs. Il reçoit le 5ème dans le playoff 1. Puis, fin du parcours du combattant en match aller-retour face au 18ème de Ligue 1. La montée est encore très loin.En résumé, une victoire face à Orléans est nécessaire ce vendredi soir. L'espoir d'un faux-pas du Paris FC est mince. La 5ème place semble la plus accessible. «Ils seront compétitifs, mais nous avons quelque chose à aller chercher, a expliqué cette semaine Philippe Montanier. Nous devons avoir un supplément d’âme par rapport à eux. »Les Orléanais, 8ème, n'ont plus rien à jouer mais assurent qu'ils vont jouer le jeu : « Il va y avoir l’engouement du public, la pression de l’équipe lensoise, donc on ne peut pas y aller en baskets sinon on va se faire laminer et on ne va prendre aucun plaisir, a indiqué Didier Ollé-Nicolle, l'entraîneur orléanais. Je suis trop respectueux des clubs et des entraîneurs. Il faut être le plus réglo possible. Ce vendredi, il y aura un enjeu à la fois pour le Paris FC, pour Lens et pour Lorient. On a envie, si on peut, de gagner le match. »RC Lens-Orléans, c'est ce vendredi soir à 20h45.