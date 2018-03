RC Lens : Abdellah Zoubir ne sera pas suspendu par le club

Y a-t-il eu menaces de mort ?

Si j'avais eu une kalash je vous aurais tous allumés

Il aurait cru, au départ, que les 5 supporters étaient des membres du FN faisant suite à l'histoire de l'après-match Lens-FBBP 01. Lui et sa famille auraient par ailleurs reçu des menaces suite à cette histoire. #RCLens — Laurent Mazure (@Laurentmazure) 23 mars 2018

Laurent, drôle de façon de travailler de ta part. Nous aurions aimé être contacté. Tu aurais ainsi su que les propos que tu viens d'écrire n'ont jamais été tenus lors de la réunion constructive de mercredi. Décevant. — Racing club de Lens (@RCLens) 23 mars 2018

Que s'est-il vraiment passé à la Gaillette ? Dans un communiqué publié ce vendredi après-midi, le RC Lens au sujet de la "discussion regrettable après le déplacement à Reims",, dont les Red Tigers avaient réclamé en début de semaine la suspension.Après la défaite du RC Lens contre Reims, cinq supporters des Red Tigers s'étaient rendus au centre d'entraînement, où s'est produit une altercation avec Abdellah Zoubir, notamment au sujet des banderoles déployées contre Bourg-en-Bresse.Le lendemain, un communiqué des Red Tigers accusait le joueur de les avoir menacés de mort . En cause, surtout, cette phrase : "Si j'avais eu une kalash je vous aurais tous allumés. [...]".Unequi avait fait réagir le club lundi soir : le RC Lens avait annoncé la tenue d'une rencontre entre les différents protagonistes de l'affaire.Celle-ci s'est produite mercredi soir, et notre confrère Laurent Mazure avançait ce vendredi midi que "Zoubir a fini par avouer lors de la réunion organisée mercredi soir. Le joueur "aurait cru, au départ, que les cinq supportersfaisant suite à l'histoire de l'après-match Lens-FBBP 01. Lui et sa famille auraient par ailleursUn tweet qui n'a pas été du goût du club. Le RC Lens lui a répondu, amer, qu'il aurait "aimé être contacté. Tu aurais ainsi su que les propos que tu viens d'écrire n'ont jamais été tenus lors de la réunion constructive de mercredi."Une réunion constructive, certes, mais dont subsistent "quelques désaccords sur le ton et les circonstances" de la discussion, précise le communiqué qui ne nie pas, par ailleurs, les informations de notre collègue.