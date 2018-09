Le RC Lens appelle ses supporters à voter pour son futur maillot

Vote pour LE maillot du Racing !

RDV ici https://t.co/zF8lh5CO32 pour participer et tenter de gagner de nombreux lots dont un abonnement à vie !

Plus d’infos https://t.co/K0HK9Xmkqg #CestTonMaillot #FierDEtreLensois #rclens

Appli créée en collaboration avec @Team_Waigeo pic.twitter.com/K4bzVFkYaQ — Racing club de Lens (@RCLens) 22 septembre 2018

Comme moi, vote pour LE maillot du @RCLens !

RDV ici https://t.co/RG1nOjzVOJ… pour participer et tenter de gagner de nombreux lots dont un abonnement à vie !#CestTonMaillot pic.twitter.com/ThO3iiGteR — Nando De Colo (@NandoDeColo) 24 septembre 2018

Plusieurs lots à gagner, sur tirage au sort : Un abonnement à vie dans la tribune de leur choix

Un coup d'envoi dans une rencontre à domicile du championnat en cours

Un prestation "100% émotion" pour deux personnes

Un soirée en salon VIP pour quatre personnes

Un équipement complet, un maillot domicile

Un entretien privé avec le joueur de son choix

Des places en tribune.

Le RC Lens met ses supporters à contribution en les appelant à voter pour son prochain maillot à domicile, du 22 septembre au 1octobre. "Le Racing Club de Lens et son équipementier « macron » ont souhaité collaborer avec les supporters lensois pourIl s’agit là de définir" explique le club sur son site internet Les premières discussions avec les supporters ont permis de: un maillot à deux bandes, un à trois bandes, et un troisième dont les bandes n'ont pas la même couleur au-dessus et en-dessous du sponsor.Un site et une application ont été mis en place pour voter, à l'adresse suivante : https://solutions.waigeo.fr/cesttonmaillotrclens/ Lancé samedi, le concours commence à beaucoup circuler. Le basketteur arrageois Nande De Colo, ancien joueur de NBA et actuellement à Moscou, s'est notamment prêté au jeu,