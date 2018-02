Le RC Lens arrache le nul dans le derby face à Valenciennes

toujours 1-0 pour @VAFC dans le derby à Lens @F3nord encore 10 mn de match #Ligue2 pic.twitter.com/d5XtsUf50w — Ali Benbournane (@alibenbournane) 10 février 2018

RC Lens, VAFC et... Mona Lisa

Malgré la, lesegrâce à un but de Sloan Privat, arrivé de Guingamp (L1) la semaine dernière et qui disputait son premier match sous ses nouvelles couleurs.Mais Dusan Cvetinovic adans les dernières secondes (90+2). Lesqui ont fait preuve de beaucoup trop de déchets dans les 30 derniers mètres pour s'imposersoit cinq de plus que le barragiste, Quevilly-Rouen, où ils se déplaceront lors de la prochaine journée.Les joueurs d'Eric Sikora ont(4 tirs cadrés sur 17) mais ont au moins eu le mériteEt ils finalement étépar l'égalisation de leur défenseur central.Valenciennes, qui n'ade championnat,(30 points).Avant le début de la rencontre, les supporters lensois avaient déployé unpour réclamer le prêt de la Joconde au musée du Louvre-Lens. Cette initiative visait à, Sylvain Robert (PS), qui a écrit au président Emmanuel Macron le 30 janvier pour demander à ce que l'oeuvre de Léonard de Vinci, qui a ouvert ses portes fin 2012 et a accueilli près de trois millions de visiteurs depuis.Vendredi,incontestable de L2 en surclassant Sochaux (3-0). Les Champenois se rapprochent de plus en plus d'un retour dans l'élite puisqu'ils possèdent 12 longueurs d'avance sur l'AC Ajaccio et le Paris FC, respectivement vainqueurs de Lorient (3-2) et Tours (2-1). Nîmes, 4e avec 44 points, récupèrera sa place de dauphin s'il ne perd pas à Auxerre, lundi (20h45) en clôture de cette 25e journée.