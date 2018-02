Le RC Lens arrache le nul face à Lorient

Le RC Lens s'est ressaisi juste à temps ce samedi 3 février à Lorient. Leurs adversaires, récemment rétrogradés en Ligue 2, ont pris l'avantage à l'issue de la première mi-temps sur une belle tête de(43minute).On présageait le pire après une deuxième mi-temps émaillée d'occasions ratées de part et d'autre du terrain, mais c'était sans compter sur l'égalisation miracle deà la 85minute.Un match nul aux allures de bouffée d'air, après les échecs à domicile contre Orléans (0-1) et contre Sochaux (0-1) . Avant le match, le RC Lens pointait à la 16e place de Ligue 2 S'ils n'ont pas pu décrocher de victoire, il reste aux Lensois une autre consolation : celle d'être leLes Sang et Or affronteront Troyes (en Ligue 1) mercredi en 1/8 de finale.