VIDEO. Le RC Lens arrache la victoire grâce à un pénalty face à Lorient (et devient leader de Ligue 2)

RC Lens- Lorient 1-0

Les réactions Christophe Pélissier (entraîneur de Lorient) : "Les deux blocs étaient très bien en place. Rapport de force. Lens a très bien défendu aussi. On savait que ça allait se jouer sur des détails. Ce résultat est frustrant par rapport à la débauche d'énergie. (...) Lens a mis une énorme pression. Il fallait sortir correctement les ballons. On l'a fait mais il fallait être plus efficace." Philippe Montanier (entraîneur du RC Lens) : "C'est important de gagner contre un concurrent direct. C'est appréciable car ça permet de mettre 3 points d'écart même si à ce moment de la saison ce n'est pas capital. C'était un match équilibré. Ça aurait pu finir sur un nul. Notre état d'esprit et le fait que l'on soit poussé par un Bollaert-Delelis des grands jours, ça nous a permis de mettre de l'intensité."

Trois points pour un gros coup. Le RC Lens a réalisé une excellente opération face au leader de la Ligue 2, Lorient. Mauricio a offert la victoire aux Sang et or en transformant un pénalty à la 82ème minute. Explosion de joie à Bollaert-Delelis.Un but qui permet aux Lensois de passer devant au classement. Les Sang et or sont désormais leaders de Ligue 2, un point devant Lorient, qui s'était montré dominateur jusque-là et à égalité avec l'AC Ajaccio.Le RC Lens a montré un visage conquérant dans un match électrique et de haute intensité. Philippe Montanier s'est fait expulser en 2ème mi-temps pour contestation et l'arbitre a distribué 7 cartons en tout.Lorient a aussi quelques opportunités devant les cages de Leca mais c'est finalement sur une main sifflée contre Laurent Abergel dans la surface que les Sang et or ont pu faire la décision. Le gardien lorientais Paul Nardi, décisif à deux reprises devant Robail (24e, 25e) et imbattable jusque-là, n'a rien pu faire pour empêcher le but lensois. La main de Laurent Abergel sifflée par Benoît Millot peut paraître sévère, mais l'arbitre a pris ses responsabilités, permettant à Mauricio d'ouvrir la marque devant 33 000 spectateurs en folie.En fin de rencontre, Simon Banza (85e) a raté le break, et le gardien Jean-Louis Leca (85e) a préservé la victoire lensoise (86e). Lens est invaincu en championnat depuis la 5e journée le 24 août dernier. Cette victoire face à Lorient n'est pas illogique mais surtout capitale en terme de points et de confiance pour la suite.