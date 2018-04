Le RC Lens, battu à Ajaccio, n'a toujours pas assuré le maintien

Les réactions après Ajaccio/Lens

Après 3 nuls consécutifs et ce revers en Corse, lene parvient pas pas à s'éloigner de la zone rouge. Ils occupent toujours la 16e place à cinq points du barragiste Nancy, qui se déplace au Havre.L'équipe corse était privée de son attaquant, prêté par Lens et non alignable en vertu d'un accord entre les deux clubs. Après une première demi-heure timide, dominée par les Lensois, les Corses ont ouvert le score grâce à un superbe coup franc de leur capitaine Johan Cavalli (32e).Une belle manière pour, 36 ans, de fêter son retour après trois matches d'absence en raison d'une blessure à une cuisse et l'occasion de signer son 6e but de la saison, record personnel battu.Les Corses peuvent dire merci à leur gardien Jean-Louis Leca, auteur d'une parade à bout portant face à Kevin Fortuné à la 89e, avant que Riad Nouri n'assure définitivement la victoire pour l'ACA dans le temps additionnel (90+2).« Cette défaite fait mal comme toute défaite, a réagi Eric Sikora. Quand on voit ce que l’on a montré, on ne peut pas espérer mieux que cela. Ajaccio, sur ce match, n’a pas beaucoup d’occasions et marque sur 2 coups de pied arrêtés. (...) Il va falloir vite se reconcentrer et préparer ce match face au Paris FC. Nous sommes toujours dans une situation où l’on joue pour ne pas descendre. Il faudra être costaud et se battre sur les 3 derniers matches. Il ne faut pas être en panique, mais cela sera compliqué jusqu’à la fin. »