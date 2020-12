Le RC Lens battu à domicile par Montpellier

Montpellier s'est imposé 3 à 2 face au RC Lens samedi soir lors de la 14e journée de Ligue 1, au Stade Bollaert.

Stephy Mavididi a ouvert le score d'une tête au premier poteau (16e), sur un caviar d'Andy Delort après une interception musclée de Téji Savanier.

Pedro Mendes a doublé la mise (26e). Sur un coup franc de Savanier, le défenseur portugais a surgi et profité d'une maladresse du gardien lensois Jean-Louis Leca pour pousser le cuir au fond des filets.

Sans se démonter, les Lensois ont réussi à recoller. Une lourde frappe de Seko Fofana est venue rebondir sur le poteau... et sur le dos du gardien héraultais Jonas Omlin, buteur contre son camp (36e) pour la réduction du score Sang et Or.

Des espoirs après l'égalisation

Fofana, encore, a obtenu le penalty de l'égalisation sur un choc avec Omlin, que Gaël Kakuta a transformé (50e) sans problème.

Mais les Héraultais sont allés chercher les ressources mentales pour reprendre l'avantage, par Gaëtan Laborde. L'attaquant du MHSC a bien repris, de la tête, un corner de Florent Mollet (69e).

"Nos 25 premières minutes, même si on avait le ballo,n on était entre deux chaises, sans savoir ce que vraiment on devait faire, sans prendre des initiatives suffisantes", a réagi Franck Haise, l'entraîneur lensois, après la rencontre. "Et après ces 25 minutes, je trouve qu'on a fait de bonnes choses, voire de très bonnes choses. On a égalisé à mon sens assez logiquement par rapport à notre production, et la domination et la main-mise qu'on avait sur le match."

Un résultat qui fait prendre du retard à Lens dans la course à l'Europe. Malgré leurs deux matches en moins, les Sang et Or (8es, 21 pts) restent dans le ventre mou.