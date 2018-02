RC Lens : Bostock signe à Busaspor

n'est plus un joueur du RC Lens. Le milieu de terrain anglais a signé, club de D1 turque, un contrat de deux ans et demi.

« Nous souhaitons une bonne continuation à John dans cette nouvelle aventure et le remercions pour les années passées sous les couleurs lensoises », a réagi le RC Lens sur son site officiel. le rendement de Bostock, 26 ans, après quelques bons mois la saison dernière était devenu très insuffisant depuis août. Le club lensois souhaitait clairement s'en séparer à 6 mois de la fin de son contrat.



Cette saison, il avait fait 11 apparitions en Ligue 2.



Le RC Lens a enregistré au cours de ce mercato d'hiver 5 départs (Lemos, Tasoulis, Dankler, Maazou, Bostock) et 3 arrivées (Dja Djédjé, Gersbach, et Mesloub). Ephestion et Cvetinovic, pressentis pour un départ, sont finalement restés.