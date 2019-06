RC Lens : le célèbre combi d'un supporter détruit par les flammes, une cagnotte lancée pour l'aider

"C'est toute une partie de ma vie"

Son combi a brûlé quelques heures à peine avant que Dijon ne douche les espoirs de montée en Ligue 1 du RC Lens. Dimanche 2 juin, Thibaud Monchecourt a perdu un de ses compagnons les plus fidèles."C'était juste avant le match", explique ce supporter Sang et Or basé à Valenciennes. "On devait partir avec ma fille et un ami", direction le Stade Bollaert pour suivre l'ultime barrage sur l'écran géant. "Mais on a pas eu le temps de faire cinquante mètres !" Son combi Volkwagen se met à fumer, puis à brûler."C'est peut-être une durite qui est partie" hasarde-t-il. Un choc, d'autant plus que le véhicule était certes vieux d'un demi-siècle, mais son moteur avait été changé il y a cinq ans ! "Heureusement, il n'y a pas eu de blessé."Mais la perte de son véhicule, bien connu des supporters lensois a été un véritable choc. "Ce combi, je l'ai depuis au moins vingt ans !" confie-t-il, ému. "C'est toute une partie de ma vie."Thibaud qui a repris il y a quelques années un bistrot à Valenciennes, arrivait toujours à assister aux matchs. "À la fin de la saison, j'avais été à Troyes, à Paris... On y allait entre copains. Le combi, elle a pas mal bourlingué !"Exactement comme il y a vingt ans, lorsque le Nordiste avait cofondé un petit groupe de supporters, "une vingtaine de personne". "On se connaît depuis 20 ans ! On est une deuxième famille."Une deuxième famille qui s'est rapidement mobilisée en faveur de Thibaud : une cagnotte en ligne a été lancée , rassemblant plus de 1200 euros de dons destinés à lui venir en aide. "Ça fait chaud au cœur" témoigne le Nordiste, qui reconnaît pourtant que la carcasse est "irrécupérable, il y a plus rien !"Dans les commentaires, des supporters saluent une "belle initiative". Un autre "espère qu'avec le Combi on sera encore 37 000 supporters contre Chambly et Rodez". On y lit notamment le soutien... d'"un supporter valenciennois". Quand la solidarité dépasse la rivalité...