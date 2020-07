RC Lens : le centre de formation sang et or dans le Top 10 français

le nombre de contrats professionnels signés par les joueurs formés au club

le nombre de matches joués en équipe première par les joueurs formés au club

le nombre de matches joués en sélections nationales par les joueurs formés au club

le nombre de diplômes scolaires obtenus par les joueurs formés au club

les contrats d’entraîneurs

Le Top 25 du classement des centres de formation 2019-2020 1- PSG

2- Rennes

3- Lyon

4- Saint-Etienne

5- Monaco

6- Sochaux

7- Caen

8- Toulouse

9- Nantes

10- RC Lens

11- Nice

12- Valenciennes

13- Marseille

14- Le Havre

15- Bordeaux

16- Auxerre

17- Nancy

18- Reims

19- Montpellier

20- Lorient

21- Nïmes

22-Châteauroux

23- Metz

24- LOSC

25- Troyes

Le centre de formation du RC Lens dans le Top 10 français 2019-2020. C'est cinq places de mieux que la saison dernière. Et c'est juste devant le VAFC (12ème, +12 places !) et loin devant le LOSC, 24ème (-4 places) de ce classement établi par la Fédération Française de Footbal (FFF). Le PSG est en tête devant Rennes, comme la saison précédente.Une petite récompense honorifique pour le centre de formation lensois qui cite souvent en exemple les Varane, Kondogbia, Bourigeaud, Gbamin ou plus récemment Da Costa, Oudjani, Boura ou Boli, en exemple de réussite.Ce classement des centres de formation est établi à partir de cinq critères :