Le RC Lens champion d'automne après sa victoire face à Niort

Une fin de match sous pression

🎙️ Philippe #Montanier : " A 11, on contrôlait et on maitrisait. Ça a été plus difficile puisque l'on a été réduit à 10. La fin de match était un peu stressante." #RCLCNFC #rclens — Racing club de Lens (@RCLens) December 21, 2019

Une aubaine offerte (en partie) par le VAFC

Cette 19è et dernière journée avant la trêve hivernale s'annonçait intense pour la tête du classement. Au coude-à-coude avec Lorient en tête du classement de la Ligue 2, le RC Lens espérait reprendre l'ascendant et c'est chose faite, non sans effort.Niort, 18è au classement de la Ligue 2, n'a pas été un adversaire facile. En première mi-temps, le trio offensif entre Gaëtan Robail, Tony Mauricio et Florian Sotoca se cherche.Le public aura attendu le début de la deuxième mi-temps pour voir les Sang et Or marquer face à Niort. A la 52è minute, Sotoca trompe la défense niortaise et sert Robail sur un plateau."Se trouver à 1 contre 1, devant le gardien, et faire la passe à son copain, ça montre bien l'état d'esprit de groupe. Ce sera une des clés de la seconde partie de saison", a réagi l'entraineur lensois Philippe Montanier.Simon Banza est exclu à la 72è minute pour un tacle glissé jugé dangereux. Ce carton rouge tombe alors que l'attaquant lensois n'est rentré que 7 minutes plus tôt. Yannick Cahuzac obtient lui un carton jaune pour avoir contesté la décision de l'arbitre.Philippe Montanier l'admet après le match : "A 11, on contrôlait et on maitrisait. Ça a été plus difficile puisque l'on a été réduit à 10. La fin de match était un peu stressante."Niort tente alors de prendre les devants par des contres, obtient des corners et multiplie les actions devant les cages de Jean-Louis Leca. Mais l'attaque niortaise ne parvient pas à conclure. Le gardien lensois finit néanmoins le match avec une douleur dans le dos.La pression subie par Lens, en infériorité numérique, n'a pas éteint l'ambiance du stade Bollaert-Delelis.Les 28 800 spectateurs le savaient : la victoire du RC Lens permet de passer à nouveau devant Lorient.Mais les Sang et Or ont pu compter vendredi soir sur les Valenciennois pour ouvrir une brèche dans le classement de la Ligue 2. Le triplé de Teddy Chevalier a assommé la défense de Lorient. Le VAFC, en plus de devenir 5è équipe du championnat, a offert l'opportunité au RC Lens d'engranger plus de points.