Qui est le plaignant ?

Qui sont les joueurs du RC Lens concernés ?

Que dit Guillaume Kasnowski ?

Je me suis fait lâchement agressé physiquement par des joueurs du @RCLens ce soir à la sortie du match — kaznowski guillaume (@KaznowskiG) 12 mars 2018

RC Lens : le témoignage de Guillaume Kasnowski, l'élu Patriote qui accuse 3 joueurs de l'avoir frappé

Comment réagit le RC Lens ?

Où en est l'enquête ?

Guillaume Kaznowski est, également conseiller régional des Hauts-de-France. Élu sous l'étiquette du Front national, il a rejoint le mouvement de Florian Philippot "Les Patriotes" lorsque ce dernier s'est éloigné du FN.Lundi soir, l'élu observait le match contre Bourg-en-Bresse en tant que fan du RC Lens - il indique d'ailleurs sur son compte Twitter en être supporter.Les trois joueurs mis en cause par Guillaume Kaznowski sont trois milieux de terrain :etet l'international malienLa violente agression se serait produite à la sortie du match, avant de quitter le Stade Bollaert , vers 23h15. "Il y avait une altercation entre des supporters qui faisaient des reproches aux joueurs sur la prestation du match, sur l'ensemble de la saison (...)" nous explique-t-il."Lorsque j'ai vu la situation s'envenimer, je me suis dit que peut-être en filmant cette scène, ça aurait peut-être calmé les esprits" poursuit l'élu. "Au moment où je filme la scène, un des joueurs me voit.""Un des joueurs, M. Diarra (...) me voit en train de filmer, me demande d'arrêter et de lui donner mon téléphone portable, chose que j'ai refusée.", celui qui tient le téléphone". L'appareil "est tombé au sol; au moment où je me retourne pour ramasser mon téléphone,ce qui me déséquilibre et me jette au sol." pendant trente secondes à une minute.L'élu, qui a porté plainte "immédiatement, à la sortie du stade" a également "appelé directement M. Martel, le président du club, parce que je voulais avoir des explications", en vain assure-t-il.Aujourd'hui, Guillaume Kaznowski a un certificat médical lui prescrivant 5 jours d'ITT. "Je demande des excuses (...) je me suis jamais adressé verbalement à ces joueurs"Joint par téléphone, le RC Lens a précisé qu'il ne ferait aucune communication à ce sujet à moins de l'estimer nécessaire. Les trois joueurs mis en cause par M. Kaznowski n'ont pas réagi publiquement à ces accusations.La police de Lens a confirmé le dépôt de la plainte de M. Kaznowski et. Toutefois,, les policiers préférant d'abord rassembler davantage d'éléments.Par ailleurs, l'élu doit consulter un médecin légal, car les 5 jours d'ITT qu'il s'est vu prescrire l'ont été par un médecin généraliste.Pour l'heure, les policiers recherchent des témoins pour corroborer la version de l'élu. On ne trouve aucune vidéo ni aucune photo de l'altercation sur les réseaux sociaux, et on ignore également si les images de vidéo-surveillance seront exploitables au vu de l'heure tardive.