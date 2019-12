Le RC Lens conserve sa place de dauphin après sa victoire face à l'AC Ajaccio (1-2)

La rencontre était cruciale pour les deux clubs. C'est finalement le RC Lens qui aura pris le meilleur sur son adversaire l'AC Ajaccio (1-2) ce samedi 14 décembre. Il reste donc à la deuxième place, à seulement deux unités du FC Lorient, actuel leader de la Ligue 2



Une première mi-temps difficile pour les Lensois



Doublé du RC Lens en deuxième mi-temps

(1-1) 57 : BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT de #Sotoca face à I. Diallo qui glisse. L’attaquant lensois frappe et trompe Leroy ! #ACARCL #rclens pic.twitter.com/86Vyw8Nu8I — Racing club de Lens (@RCLens) December 14, 2019

La première mi-temps est marquée par les difficultés du RC Lens qui peine à se montrer dangereux dans la surface adverse du fait de nombreux déchets techniques. Les Corses eux font preuve de beaucoup d'engagement.Après plusieurs tentatives échouées du milieu de terrain corse Johan Cavalli, c'est finalement Qazim Laci qui ouvre le score à la 12e minute (1-0). Sur un corner, Alexis Flips lui fait une passe en retrait à ras-de-terre. L'ensemble des autres joueurs s'étant précipités vers le but, Qazim Laci se retrouve seul en position idéale pour expédier le ballon au ras du poteau. Le gardien lensois ne peut rien faire.Le retour des vestiaires plus engagé des joueurs du RC Lens se concrétise à la 57e minute. Sur une longue ouverture de Guillaume Gillet, le défenseur de l'AC Ajaccio, Ismael Chester Diallo tombe. La chute est fatale car elle permet au club lensois d'égaliser grâce à une frappe de Florian Sotoca qui passe entre les jambes du gardien (1-1).Dix minutes plus tard, c'est le même Florian Sotoca qui vient doubler la mise et inscrire son cinquième but en championnat cette saison. Sur un contre, Gaëtan Robail, milieu lensois, vient fixer dans l'axe et s'appuie sur Benjamin Moukandjo qui centre fort au sol. Au second poteau, Florian Sotoca devance le défenseur ajaccien et conclut (1-2).Invaincu en Ligue 2 depuis le mois d'août, l'AC Ajaccio voit sa belle lancée stoppée par les Lensois. De son côté, le RC Lens met fin à plus d'un mois sans victoire à l'extérieur et conserve sa deuxième place, à deux unités du FC Lorient, actuel leader du championnat.