RC Lens - Coronavirus : une parka de Daniel Leclercq mise aux enchères solidaires (et elle s'arrache !)

Qui va remporter les enchères ?

C'est une parka désormais vintage mais qui rappelle tellement de bons souvenirs aux supporters du RC Lens. Violette et jaune fluo avec la marque Umbro au dos. Celle qui est vendue aux enchères depuis ce jeudi appartenait à Daniel Leclercq, le "Druide", entraîneur mythique du club décédé en novembre 2019. Il l'a portée l'année qui a suivi le titre de champion de France. Un objet rare et précieux pour les Sang et or. Floquée de ses initiales, cette parka est offerte par Madame Leclercq."Ce n’est en effet pas un maillot, mais une parka d’un joueur, entraineur, devenu légende du club qui est mise aux enchères, celle de Daniel Leclercq", écrit la fédération de supporters Lens United.Elle est vendue dans le cadre d'une opération de solidarité organisé par le RC Lens et la Fédération Lens United. Elle doit permettre d'aider l’Institut Pasteur et les hôpitaux de Lens et de Béthune.L'enchère est montée à plus de 1650 euros ce vendredi. Une belle somme qui montre l'intérêt porté à cette parka et la volonté de faire un geste solidaire en cette crise du coronavirus. Mais pour certains supporters lensois, cette veste doit rester au club et être exposée à Bollaert ou à La gaillette. Une cagnotte Leetchi a été lancée dans ce sens. "Cette veste représente l'ADN de notre club et ELLE DOIT RESTER AU CLUB...voilà pourquoi je vous propose cette cagnotte, en espérant que celle ci nous permette de remporter la mise ! La place de cette veste doit être dans le musée SANG & OR !"Une cagnotte qui était déjà à 1150 euros ce vendredi vers 17H. Fin des enchères à 19h30.Les enchères se font dans les commentaires de la publication Facebook de la page Facebook de Fédération Lens United. Pour les personnes souhaitant garder l’anonymat, il est possible d’enchérir par :-message privé de la page Facebook de Fédération Lens United-mail à contact@federation-lens-united.fr