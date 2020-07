Le RC Lens créé sa section féminine de football.

#RCLensFéminin 🤝❤️💛



Le Racing Club de Lens officialise la création de sa section de football féminin : RC Lens Féminin !



Le club veut s'engager pleinement dans le football féminin Joseph Oughourlian, président du RC Lens

"Le Racing Club de Lens officialise la création de sa section de football féminin", a annoncé le club lensois dans un communiqué de presse ce mercredi 15 juillet En réalité, le RC Lens propose une "fusion/absorption" au club d'Arras FC Féminin qui évoluait en D2 féminine."Après de nombreuses années d'échanges et de rapprochement, le club artésien intègre l'Arras Football Club Féminin sous la forme d'un transfert de droits sportifs. Ainsi, l'AFCF devient le RC Lens Féminin et portera désormais fièrement les couleurs sang et or", précise le communiqué.L'ensemble des équipes séniors à U11 sont concernées par ce "transfert d'appellation, d'adhérents, de couleurs et de compétences."



Pour Joseph Oughourlian, président du RC Lens, cette fusion "est le début d'une nouvelle aventure. L'intégration d'une structure existante nous permettra d'atteindre nos objectifs plus rapidement. [...] Le club veut s'engager pleinement dans le football féminin."



Le maire d'Arras, Frédéric Leturque, se réjouit aussi de cette collaboration : "Cette fusion est à la fois belle et naturelle. Elle permet ainsi à un des plus beaux clubs de France de se lancer dans le football féminin."

Un projet né en avril 2019

Le projet avait été évoqué une première fois en avril 2019. Le conseil d'administration du club lensois avait alors validé le développement d'une section féminine Le RC Lens marche ainsi dans les pas du LOSC qui avait déjà créé sa section féminine en 2015 en absorbant/fusionnant le club de Templemars-Vendeville qui évoluait lui aussi en D2 féminine.Un partenariat "sur la formation" est aussi en projet avec le FCF Hénin-Beaumont.