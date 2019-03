Le RC Lens, défait à Paris, s'éloigne du podium

Lens doublé par Paris

Plus belle affluence de la saison au stade Charlety, pour voir cette première période entre deux des prétendants à la @Ligue1Conforama 👌#PFCRCL pic.twitter.com/oVhzQ5OFq0 — Domino's Ligue 2 (@DominosLigue2) 3 mars 2019

Le RC Lens a déçu, sur la pelouse du Paris FC. Les Sang et Or(2-0) ce dimanche 3 mars pour la 27journée de Ligue 2.Les Sang et Or n'ont jamais tout à fait réussi à démarrer, contre des Parisiens nettement plus offensifs au stade Charléty. Leur sort s'est scellé sur deux buts de(40minute) et(63).Deux buts encaissés et pas beaucoup de grande réaction, de la part des Lensois,(au profit, justement, du Paris FC) et voient s'éloigner le podium.Une mauvaise nouvelle, d'autant plus que le RC Lens restait sur une série de quatre matches sans défaite (trois victoires, un nul), et pointent donc à un point du PFC.