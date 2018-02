Le RC Lens dément négocier une rupture anticipée du contrat de Nicolas Douchez

Aucune négociation n'est en cours avec le joueur Nicolas Douchez concernant une rupture anticipée de son contrat

Pas de plainte déposée

Pas de match depuis sa mise à pied

Le RC Lens a démenti samedi la négociation d'une rupture anticipée du contrat de son gardien Nicolas Douchez, condamné vendredi à 10.000 euros d'amende pour "violences en état d'ivresse" et "dégradation du bien d'autrui"."Pour faire suite à ce qui a pu être lu et entendu dans divers médias cette semaine, le RC Lens préciseconcernant une rupture anticipée de son contrat", a affirmé le club artésien à la presse.Citant "plusieurs sources", le quotidien régional La Voix du Nord a écrit samedi qu'il était "de plus en plus probable" que le portier ne porterait plus le maillot des Sang et Or, assurant que le joueur pourrait négocier avec le RCL une rupture anticipée de son contrat quiNicolas Douchez, qui, avait été interpellé et placé en garde à vue le 26 octobre à l'aube à Paris, au domicile de la victime. Les policiers avaient fait le constat d'un "appartement sens dessus-dessous, beaucoup de meubles dégradés ou cassés".La victime, une jeune femme de 27 ans, a refusé de porter plainte. Elle était revenue sur ses accusations initiales de coups, affirmant avoir été dénudée et bousculée par son ami ivre"Ce qui s'est passé ce soir-là, ce n'est pas le reflet de ma personnalité", avait déclaré le footballeur lors de l'audience,. Il avait reconnu être allé "beaucoup trop loin", exprimant ses "regrets".e. Après des débuts professionnels au Havre (1999-2004) et au FC Toulouse (2004-2008), il était devenu le gardien titulaire du Stade rennais (2008-2011), avant de rejoindre le PSG en 2011.Alors qu'il officiait depuis 2016 au RC Lens, le club de Ligue 2 avait pris la décision en novembre dernier de suspendre le joueur pendant 20 jours, à la suite de cette affaire.