Le RC Lens dépasse les 20 000 abonnés pour sa prochaine saison en Ligue 1

Il fallait agir vite

Il y aura du monde pour revoir le RC Lens ouer en Ligue 1. La campagne du club Sang et Or, lancée début juillet et qui a d'office connu un succès fou, a permis de dépasser le seuil des 20 000 abonnés, contre 16 000 au cours de la saison passée, un nombre déjà très élevé pour un club de Ligue 2.Et pour un club de Ligue 1, le chiffre de 20 000 abonnés est plutôt dans le haut du panier. À titre de comparaison, au début de la saison 2019-20, le PSG comptait 35 000 abonnés, l'OM 33 000, le LOSC 26 000 et l'OL 25 500.Le chiffre exact n'est toutefois pas encore connu : "on a ce qui est enregistré et ce qui va être enregistré", explique Fabrice Wolniczak, directeur du développement commercial. "Avec nos partenaires et les sections, on sait qu'on dépasse les 20 000 abonnés."Une surprise ? Pas vraiment. "On a senti qu'il y avait une forte demande, c'est même la raison pour laquelle on a lancé la campagne d'abonnement le 1juillet." Dès l'annonce, "il y avait plus de 1000 mails à traiter en quelques jours. Il fallait agir vite".Un score d'autant plus honorable que le contexte sanitaire aurait pu rebuter de nombreux supporters. Mais "ça bougeait de partout, les supporters voulaient être sûrs d'avoir des places pour quand les choses redeviendraient normales", ajoute Fabrice Wolniczak. Pour le directeur du développement commercial au sein du club artésien, le RC Lens a également été récompensé par le public pour sa "transparence" au moment de la fin de la saison 2019-20, lorsque plusieurs matches ont été annulés.Reste encore à se maintenir au sommet du football français. "Il y a des années où on est montés à bien plus de 20 000", rappelle Fabrice Wolniczak. Le reste dépendra des joueurs.