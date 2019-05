RC Lens - Dijon : prise d'assaut, la billetterie Sang et Or victime de bugs informatiques

#TousEnSangEtOr La billetterie de Lens-@DFCO_Officiel pour les abonnés est bientôt terminée. Près de 15 000 places vendues !

A 12h, elle sera ouverte au grand public ! ❤️💛

Attention : demande limitée à 4 places

Infos ▶️ https://t.co/wxkitJTUxq#FierDEtreLensois #RCLDFCO #rclens pic.twitter.com/ZAFLDvgU10 — Racing club de Lens (@RCLens) 26 mai 2019

(1/2) Certains de nos abonnés ne sont pas parvenus à se connecter pour acheter leur place pour #RCLDFCO. #rcens #TousEnSangEtOr — Racing club de Lens (@RCLens) 26 mai 2019

"Problème technique"

Ma file d'attente qui depuis 3H avait atteint 78%, vient de repasser à 0%. Je me tire une balle maintenant ou j'attends? :( — Valentin (@Valdu62223) 26 mai 2019

Les footix, qui viennent à Bollaert une fois tous les 3/4 ans , juste quand y a un réel enjeu , qu’est que ça peut être soûlant,t’a des mecs qui sont pas abonnés,mais qui sont tjs la qui vont se retrouver sans place ,pour des guignols qui ne connaissent même pas 3 joueurs #RcLens — Ju De (@JulienDe5) 26 mai 2019

Par contre les mecs abonnés d’aujourd’hui qui prennent 172625 places à la billetterie et les vendent le quintuple de leur prix déjà sur leboncoin, vous êtes immondes.

Me dire que je n’aurai peut-être pas de places à cause de ceux-là, ça me rend ouf. #RCLens — Abdellan Zoubpez (@rclensynadamas) 25 mai 2019

La billetterie du RC Lens, victime de son succès ? Les serveurs n'ont semblent-ils pas résisté à la marée Sang et Or, d'autant plus que les supporters ont prévu d'être très nombreux , jeudi 30 mai à l'occasion du barrage aller contre Dijon. Samedi, déjà, près de 15 000 billets se sont vendus en une demi-journée. Et lorsqu'elle s'est ouverte ce dimanche midi au public, l'afflux était tel que de nombreux supporters n'ont pas pu obtenir leurs places."Certains de nos abonnés ne sont pas parvenus à se connecter pour acheter leur place" s'est excusé le club dans un premier tweet, avant d'indiquer qu'un guichet spécial (au tarif abonnés) serait ouvert à leur intention au Stade Bollaert-Delelis, lundi à 10 heures.L'un de nos journalistes l'a d'ailleurs constaté : au moment de se connecter sur le site de la billetterie, un message s'affichait : "En raison d'une forte affluence, une file d'attente a été mis en place afin d'améliorer votre confort de navigation sur notre site".Et lorsque la barre de progression qui s'affichait en-dessous a atteint 99%... elle est subitement redescndue à 0%. De quoi faire enrager les supporters."Notre prestataire externe gérant les achats de places sur le web nous informe que ses serveurs ont rencontré un problème technique important" a indiqué le club artésien dans un nouveau message posté sur les réseaux sociaux, plus tard dans l'après-midi.Le problème semble avoir été résolu ce dimanche en fin d'après-midi... mais il risque d'y avoir du monde à la billetterie physique, lundi matin. On a au moins la certitude qu'il y aura du monde, beaucoup de monde à Bollaert pour le barrage aller...