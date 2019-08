Le RC Lens domine Guingamp sur un sursaut

Robail, homme du match ?

Le RC Lens s'est à nouveau fait peur en s'imposant tardivement (2-0) contre l'En Avant Guingamp, ce samedi 3 août au Stade Bollaert pour la 2journée de Ligue 2.Dès la première mi-temps, les Lensois partaient sur de bonnes bases en acculant les Bretons mais la première mi-temps, quoique plaisante à suivre, n'apporte aucun but.Ce n'est qu'au retour des vestiaires que les Sang et Or s'alarment un peu à la perspective d'un nul. Surtout lorsque Florian Sotoca, à la 73, rate son tir alors qu'il est seul et sans gardien face à lui.Mais le doute est de courte durée : sur une contre-attaque, Gaëtan Robail centre sur Mounir Chouiar qui ne se fait pas prier, et Lens prend enfin l'ascendant à la 83minute (1-0). Quelques minutes après, à la 89, ce même Robail enfonce le clou (2-0).Avec cette victoire, couplée à celle de la semaine dernière contre Le Mans , le RC Lens pointe à la seconde place du podium avec 6 points et une différence de 3 buts, entre Clermont (4 buts) et Chambly (2 buts)