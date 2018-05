RC Lens : Dupraz a-t-il été contacté pour remplacer Sikora ?

Saison 2018-2019. Sur proposition du manager général Eric Roy à l'actionnaire Joseph Oughourlian, les dirigeants lensois attendent la réponse de @CoachDupraz ! #RCLENS — BenoitDequevauviller (@BDequevauviller) 7 mai 2018

"C'est faux !"

"Il lui reste un an de contrat"

qui a réussi à maintenir leen Ligue 2 aura-t-il la mission de faire monter le club en Ligue 1 la saison prochaine ? C'est la question du moment du côté de la Gaillette.Dernier rebondissement en date, un tweet du journaliste Benoît Dequevauviller, de Médiacités et consultant sur France Bleu Nord. Il y affirme que "sur proposition du manager général Eric Roy à l'actionnaire Joseph Oughourlian, les dirigeants lensois attendent la réponse de Pascal Dupraz". L'ex-coach de Toulouse FC (il a été débarqué en janvier dernier) a-t-il vraiment été contacté par leContacté par téléphone, le manager général nous a indiqué qu'il démentait complètement cette information : A noter que Pascal Dupraz a signé un contrat de consultant avec TF1 pour la prochaine Coupe du Monde en Russie, du 14 juin au 15 juillet.De quoi éteindre complètement les rumeurs de remplacement d'Eric Sikora ? Pas sûr du tout. L'intéressé lui-même s'en est inquiété en conférence de presse la semaine dernière : « « Dans le foot tu peux t’attendre à tout. Si on me dit aujourd’hui, tu ne continues pas, je ne comprendrais pas. Mais j’irai m’expliquer avec les personnes qui me diront que ça ne va pas. Il n’y a pas besoin d’un communiqué. C’est entre les dirigeants et moi. Je ne me prends pas la tête, je ne vais pas aller pleurer. Ça a été confirmé. Après, on verra bien ce qu’il se passera. Mais pour l’instant, je n’ai pas eu de bruit. J’avais une mission qui était d’assurer le maintien. Il fallait sauver le club et on l’a fait», expliquait-il.Quelques semaines auparavant, alors que Lens n'était pas encore sauvé, Arnaud Pouille, directeur général du RC Lens avait confirmé qu'il renouvelait sa confiance à Eric Sikora : « C’est un groupe qu’il n’a pas constitué, qu’il est en train de sauver et il s’inscrit dans la constitution d’un projet axé sur la culture du club ».Mais quelques semaines plus tard, le même directeur général était moins catégorique : « Il y a encore deux matchs à jouer, ensuite un bilan va être tiré et des décisions seront prises. On communiquera en temps voulu », répondait-il le 2 mai dernier à 20 minutes . Le même jour, alors que La Voix du Nord évoquait le nom du coach norvégien Jorn Andersen, Eric Roy déclarait : « On travaille avec Éric (Sikora) depuis longtemps en vue de la saison prochaine. Le dossier a été clos quand Arnaud Pouille l’a confirmé à son poste. Il lui reste un an de contrat. »Alors, les dirigeants dupréparent-ils quand même dans le plus grand secret le remplacement d'Eric Sikora ? La réponse à cette question mériterait un peu plus de clarté...