RC Lens : l'enquête remet en question la version de l'élu Patriote

Info @fbleunord : Rebondissement dans l'affaire @KaznowskiG vs 3 joueurs du @RCLens : selon le parquet de Béthune aucun joueur n'a frappé l'élu Les Patriotes. Et celui-ci aurait proféré à leur encontre des insultes racistes, ce qu'il nie formellement. — Antoine Sabbagh (@antoinesabbagh) 14 mars 2018

Des insultes racistes ?

L'élu Patriote Guillaume Kaznowski a-t-il exagéré voire déformé la réalité ? Le conseiller municipal de Liévin, également conseiller régional, n'a peut-être pas été frappé par Diarra, Zoubir et Gérard, les trois joueurs du RC Lens qu'il accuse d'agression Selon une information de nos confrères France Bleu Nord , qui citent le procureur de la République de Béthune, Guillaume Kaznowski n'a pas été frappé par les joueurs.L'un d'entre eux, Souleymane Diarra, a effectivement mis la main devant le téléphone de l'élu pour l'empêcher de filmer une altercation, mais ce dernier est tombé parce qu'un stadier lui avait attrapé le bras pour l'écarter, et non pas sous les coups d'un joueur.Des témoins de la scène ainsi que des stadiers assurent en revancheNous n'avons pas pu joindre le procureur de Béthune. Selon nos informations, unepourrait être déposée contre M. Kaznowski.