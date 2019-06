RC Lens : Fabien Centonze part au FC Metz

🔃 C'est officiel, @centonze_fabien est Grenat ! Le latéral droit âgé de 23 ans arrive du @RCLens et il s'est engagé pour 5 saisons ! Plus d'informations ▶️ https://t.co/JKm0M1GvK4 pic.twitter.com/BBF16uLE9q — FC Metz ☨ (@FCMetz) 11 juin 2019

Fabien Centonze ne sera plus Lensois la saison prochaine. Dès l'ouverture du mercato, le latéral droit a officialisé son départ pour le FC Metz, promu en Ligue 1. Agé de 23 ans, Centonze était sous contrat chez les Sang et or contrat jusqu'en 2022. Il était arrivé en juillet dernier en provenance de Clermont. élu meilleur arrière droit du championnat de Ligue 2 aux Trophées UNFP.Une saison et puis s'en va : « J’ai été super content et fier d’avoir fait partie de cette équipe et de ce club, déclare-t-il sur RC Lens.fr . Que l’on passe dix ans ou six mois au sein du Racing, c’est quelque chose qui ne s’oublie pas ! Je suivrai toujours de très près l’actualité et les résultats du club. Pour mes potes, les supporters, la direction, ainsi que les salariés, je leur souhaite le meilleur. »Le joueur a signé pour 5 ans avec le club lorrain. Le RC Lens a sans doute déjà trouvé son remplaçant en faisant signer l'arrière droit Clément Michelin, en provenance