RC Lens : Gervais Martel quitte le club

Gervais Martel au #RCLens, c'est :



28 ans de présidence (29 avec CA 2017-2018)

3 montées en Ligue 1

descentes

8 années de Ligue 2

21 années de Ligue 1

2 titres (champion de France 98, Coupe de la Ligue 99)

22 entraîneurs consommés — Laurent Mazure (@Laurentmazure) 16 juin 2018

Interview exclusive : Joseph Oughourlian

n'a plus aucun rôle au. Le club a officialisé la nouvelle ce samedi après-midi. Le président historique et emblématique des sang et or n'était plus PDG du club depuis septembre dernier et n'y prenait donc plus de décision. Mais il avait conservé la présidence du conseil d'administration. C'est fini...« J'avais décidé de prendre du recul en septembre dernier, a déclaré Gervais Martel. J'ai annoncé cette semaine à Joseph mon souhait de quitter le club, il y a une équipe jeune qui a pris les responsabilités opérationnelles du club, je pense que c'est le bon moment pour arrêter. Je m'exprimerai plus longuement et dans les détails en début de semaine sur le site officiel du club ».« Je ne suis pas débarqué, c’est moi qui pars, répond-il à La Voix du Nord qui va prendre la présidence, c’est d’une logique implacable, il est actionnaire majoritaire. »Gervais Martel était président depuis 1988, à l'exception d'une parenthèse en 2012-2013. Il a connu la Ligue 2, un titre de champion de France, la ligue des champions et la relégation progressive du club en division 2 du foot français. Il avait été remplacé à la direction génégrale en septembre 2017 parDe Londres, l'actionnaire majoritaire a expliqué dans une vidéo publiée sur le site du club qu'il devenait donc président du club : "J'ai décidé de reprendre la présidence du club puisque Gervais Martel m'a fait part de sa volonté de sortir du conseil administration. On a profité de ces changements pour reformer le conseil d'administration et le restreindre autour de cinq personnes, un nombre plus petit qui va nous permettre de prendre des décisions de manière plus rapide, efficace. (...) C'est un chapitre qui se ferme. Gervais a incarné ce club pendant 30 ans. Il l'incarne encore. (...) Il reste président d'honneur du Racing club et il reste une grande figure du club."Et il complète son analyse : "On a perdu nos valeurs. Il y a eu une cassure entre nos supporters et l'équipe, le club. C'est inacceptable ! Fort de ce constat, on a décidé de repenser le projet du Racing club de Lens."Avec un objectif évident : la Ligue 1 : "Il faut que ce club réussisse !".



Christian Legrand, ami de Gervais Martel , directeur d'Auchan retail France, intègre le board.



Que va faire Gervais Martel, âgé de 64 ans ? Il va rester actif et se lancer dans de nouveaux projets : "Je reste proche du club et j’ai plein de projets dans l’événementiel sportif que je vais développer. Je ne vais pas me mettre au tricot à mon âge."



Départ de Gervais Martel : les réactions

Une page se tourne au Racing. Bye bye tonton Gervais, malheureusement je suis de la génération qui a pas connu le grand racing. J'ai quand même eu la chance de voir la période Gillot.

Je t'ai énormément critiqué pour tes choix totalement naze des dernières années 1/2 — Cap'tain SIKO (@ProDuCoaching) 16 juin 2018 Néanmoins pour ce que tu as fait au Racing, nous te devons tous le respect. Bon vent, profite enfin de l'argent qu'il te reste et de ta famille.

Mercis Gervais.

2/2#RCLens #Martel — Cap'tain SIKO (@ProDuCoaching) 16 juin 2018 Ça rigole plus au Racing y'a Martel qui part en plein pendant le plus grand ménage de tous les temps et on a notre nouveau président qui parle dans une vidéo enregistrée à Londres et publiée pendant un match de Coupe du Monde c'est trop cette intersaison je suis en crise d'asthme https://t.co/CU25wEZjub — (@Flolelensois) 16 juin 2018