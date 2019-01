France-Bulgarie 1960

Les plus jeunes connaissent Didier. Les plus anciens se souviendront de Guy.est décédé ce dimanche à l'âge de 85 ans. Originaire de Villetaneuse (Seine-Saint-Denis), il a été défenseur duentre 1963 à 1968. Il a été sélectionné deux fois en équipe de France.Avant sa période sang et or, il avait joué au Paris FC.Son fils,, a repris le flambeau entre 1977 et 1988 avant d'intégrer le staff technique après sa carrière de joueur en 1998. A 60 ans, il est toujours membre de la cellule de recrutement lensoise.Guy Sénac sera inhumé vendredi à Vendin-le-Vieil.