RC Lens : Ignatius Ganago, attaquant venu de Nice, signe pour quatre ans

Après Kakuta

Ignatius Ganago, attaquant camerounais (21 ans) de l'OGC Nice (L1), a rejoint le RC Lens, promu en Ligue 1, dans le cadre d'un transfert conclu entre les trois parties, ont officialisé vendredi les directions des deux clubs.Ganago s'est engagé avec le RC Lens pour les quatre prochaines saisons, selon le club artésien. Le montant de l'indemnité de mutation s'élèveraità la coquette somme de six millions d'euros, bonus compris, selon le quotidien Nice-Matin.L'attaquant camerounais avait quitté prématurément, mercredi dernier, ce qui constituait son troisième stage avec les pros azuréens à Divonne-Les-Bains (Ain) pour rallier la Gaillette, base d'entraînement des Lensois. Depuis 2017, Ganago a participé à 45 matches de L1 avec les Aiglons et inscrit 5 buts, et à 62 rencontres toutes compétitions confondues.Le dossier de ce transfert ayant été bouclé quelques heures après la fermeture du marché franco-français (jeudi soir, minuit) pour un retard de transmission de pièces administratives par Nice selon le quodidien du nord, la licence de l'attaquant ne pourra pas être validée par le Fédération française de football (FFF) avant la réouverture de la fenêtre de la campagne de recrutement (le 15 août).Mais Ignatius Ganago, d'ailleurs resté dans le Nord, peut commencer à travailler ses automatismes avec Gaël Kakuta, l'attaquant recruté jeudi par Lens pour former la future paire en pointe du promu. Il devrait participer aux matches amicaux des Lensois. Il retrouvera Nice le 24 août prochain pour le déplacement du RC Lens en ouverture du prochain championnat.