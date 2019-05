RC Lens : l'incroyable ambiance au stade Bollaert en 5 vidéos

L'accueil du bus des joueurs : survolté

RC Lens - Dijon : l'arrivée du bus des joueurs dans une ambiance survoltée



"Allez les sang et or " : communion

Quelle ambiance ! Le RC Lens a joué à guichets fermés ce jeudi contre Dijon (1-1). 37 355 spectateurs ont assisté au match au Stade Bollaert. Record de la saison ! On vous fait revivre les grands moments de cette fête en sang et or.Fumigènes sang et or, chants incessants, foule en fusion... L'arrivée du bus des joueurs s'est fait dans une ambiance incroyable. Survoltée. On vous fait revivre ce moment sans coupe, en intégralité.

Le Stade Bollaert entièrement en sang et or au moment de l'entrée des joueurs. Vibrations, communion.





Les Corons : frisson

Le but : tremblement de terre

"On veut la Ligue 1" : espoir

"Les Corons", un classique sang et or. Mais qui prend encore une autre dimension un soir comme celui-là...Séisme sur Bollaert. Bellegarde marque. Les premiers instants qui suivent ce but de l'espoir fou sont évidemment très forts.Au coup de sifflet final, les supporters continuent à y croire.