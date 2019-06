RC LENS. “J’assume pleinement“ : Vachoux adresse un message aux supporters après son match ”cauchemardesque”

A chaud, il n'avait rien dit. Jérémy Vachoux a choisi les réseaux sociaux pour sortir du silence. Quelques heures après avoir été le héros malheureux du match de barrage Dijon-RC Lens . "Malheureusement pour moi, hier soir, fut une soirée cauchemardesque, écrit-il. Je suis très attristé par le résultat final et par la conséquence de mes 2 erreurs. Les faibles se trouvent des excuses ou des circonstances atténuantes. Je n’en ai pas. J’assume pleinement la responsabilité de notre échec collectif sur ce match. Mais comme dit le proverbe : « Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort. »Les deux erreurs du gardien remplaçant du RC Lens ont alimenté toutes les conversations ces dernières heures. Jérémy Vachoux quitte le club sur cette défaite/déception/désillusion.Il jouera à Orléans la saison prochaine et profite donc de ce message pour dire au revoir aux supporters sang et or : "Je souhaite au Racing qu’elle retrouve l’élite le plus tôt possible. J’ai passé 5 années merveilleuses sous les couleurs sang et or. J’ai donné le maximum pour cette institution, ce blason, ce maillot, ces couleurs et j’en suis fier! Ce club restera toujours dans mon cœur. Je vous quitte avec un gros pincement au cœur."