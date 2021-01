RC Lens : les joueurs et les salariés acceptent de baisser leurs salaires pour sauver les finances du club

Le RC Lens annonce ce samedi avoir trouvé un accord avec l'ensemble de ses salariés, joueurs inclus, pour une baisse de leur rémunération jusqu'à la fin de la saison. Cette réduction serait comprise entre 5% et 20%, selon L'Equipe. Les plus gros salaires subiront les plus fortes baisses.

Sur le terrain, la saison du RC Lens est réussie. Alors qu'ils se déplacent ce samedi, pour défier Montpellier, les Artésiens (9e) sont bien partis pour assurer leur maintien. Il reste néanmoins à assurer l'avenir financier du club, menacé comme les autres par une très forte baisse des recettes budgétaires.

Le Covid-19 a en effet asséché les revenus de la billeterie et les droits TV seront bien moins alléchants que prévu à cause de la défaillance de Mediapro, le diffuseur insolvable du football français.

Baisse entre 5% et 20%

Lens a donc fait un grand pas en avant cette semaine. Des discussions ont eu lieu pour parvenir à un accord sur une diminution des salaires de l'ensemble des salariés, les joueurs étant également concernés. C'est chose faite, annonce ce samedi la direction du RC Lens. Jusqu'à la fin de la saison, les salaires diminueront pour alléger les charges du club. De nouvelles négocations interviendront pour l'année prochaine, quand le montant des nouveaux droits télé seront connus.

Une baisse qui serait comprise entre 5% et 20%, selon les informations du journal l'Equipe. Les plus gros salaires subiront les plus fortes baisses, pour répartir proportionnellement l'effort financier entre tous.

"Un accord général et quasi spontané"

À entendre les membres du club, les négociations ont été sereines et se sont déroulées sans anicroche. Déjà, il y a quelques jours, Florian Sotoca, l'attaquant emblématique du RC Lens se déclarait favorable à une baisse des rémunérations.

Joseph Ougourlian, le président des Sang et Or, a remercié ses salariés dans un communiqué paru ce samedi : "Depuis quelques années, j’ai découvert un club singulier aux valeurs fortes et revendiquées. L’accord général et quasi spontané obtenu ce jour au Racing Club de Lens, sur un sujet aussi sensible que la baisse des rémunérations, me rend encore plus fier d’en être le Président. Je voulais donc exprimer, simplement mais chaleureusement, mes remerciements à l’ensemble des collaborateurs du RC Lens."