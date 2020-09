RC Lens : la Ligue 1 de retour à Bollaert après 9 ans d'absence, sans les stars du PSG et avec seulement 5000 supporters

Ligue 1 : dernier entrainement avant RC Lens - PSG

"On n'est pas favoris !"

Très attendu, reporté, menacé d'annulation... Ça y est, le match RC Lens-PSG, c'est pour ce jeudi soir. Un retour à Bollaert 9 ans après qui sera très particulier. Les Sang et or vont jouer leur premier match de Ligue 1 à domicile depuis 2011 face à une équipe du Paris Saint Germain sans stars, décimée par 7 cas de Covid-19.En tribune, pas plus de 5000 spectateurs, masqués, pour respecter les normes sanitaires en vigueur : les abonnés de la Marek seront répartis dans tout le stade pour éviter les contacts (au prochain match, les abonnés d'une autre tribune pourront assister au match...). Le masque sera aussi obligatoire aux abords du stade Bollaert-Delelis.Du coup, ce qui devait être un match de gala perd un peu de sa superbe..."Ça ne sera pas la même chose, réagit une supportrice devant la boutique du club à Lens. Il manquera quand même le coeur, l'âme..." "Même à 5000, je pense que les supporters seront présents, positive un autre. Ils vont donner de la voix, ça va faire du bruit..."Même sentiment de frustration et de fatalisme chez les joueurs du Racing club de Lens, habitués à être poussés par la ferveur de leur public... "Je m'attendais à quelque chose d'autre, lâche Jean-Louis Leca, fataliste. Je m'attendais à un Bollaert plein, en fusion. Maintenant, c'est comme ça... Je sais que les 5000 donneront le maximum !"Sur le terrain, on s'attendait aussi à un grand PSG... Mais le coronavirus est passé par là : M'Bappé, Neymar, Di Maria, Navas....Les stars parisiennes, attractions de la Ligue 1 ne feront pas le déplacement... Sept cas de Covid ont été détectés dans l'effectif ces derniers jours. Dommage pour le spectacle mais sur le plan sportif, cela peut-il laisser une petite chance aux Lensois ? Les remplaçants du PSG font-ils moins "peur" aux Lensois qui découvrent la Ligue ?ranck Haise, l'entraîneur du RC Lens, ne veut surtout pas entrer dans ce genre de considération : "Vous voulez que je vous dise qu'on est favoris ? Non, on n'est pas favoris. C'est PSG en face de nous. Ils auront certainement des absents comme ils ont à tous les matchs mais les favoris c'est pas nous !"Lens a néanmoins une carte à jouer pour ce premier match de Ligue 1 à domicile. Les Sang et or n'ont joué qu'un match depuis la reprise, c'était face à Nice. Défaite 2-1. Dès dimanche, il faudra enchaîner avec un déplacement à Lorient.