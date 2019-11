RC Lens-Lorient : pourquoi ce choc aux airs de Ligue 1 est capital pour les Sang et or

2ème place fragile

Lorient et le RC Lens, les deux têtes d'affiche de la Ligue 2, tiennent leur rang cette saison. Le leader et son dauphin, presque intraitables jusque là, tentent de se départager samedi pour la 13e journée.Deux des plus gros budgets de la deuxième division face à face dans la fureur du stade Bollaert, l'opposition fait saliver : peu après 16h45 samedi, le gagnant de ce choc aura pour récompense une place tout en haut du classement, ainsi que la certitude qu'il est réellement en mesure de viser la montée dans l'élite. Lensois comme Lorientais n'en sont pas passés très loin l'an dernier, terminant respectivement 5e et 6e. Ils sont cette fois partis sur des bases meilleures encore, avec le même objectif de retrouver la L1, quittée depuis 2015 pour les premiers, 2017 pour les seconds."Il va y avoir du monde au stade, une belle affluence, ça va être un gros match", résume Florian Sotoca, l'attaquant lensois. "C'est une belle affiche, Lorient caracole en tête depuis le début, c'est un peu l'équipe à battre", renchérit son entraîneur Philippe Montanier.Paradoxalement, les deux candidats se retrouvent à un moment charnière dans leur saison, avec pour chacun d'entre eux un moment difficile à gérer. Les Bretons sont sans victoire depuis trois matches, les Sang et Or depuis deux rencontres. Même s'il n'y a "pas le feu au lac", selon Sotoca, une défaite face au 1er du classement pourrait faire sortir les Lensois du podium.Car s'ils ne figurent qu'à deux points de Lorient (22 contre 24), Lens voit sa deuxième place menacée par Ajaccio et Troyes, 22 unités au compteur également. Ces deux équipes pourraient même s'emparer provisoirement de la tête du classement vendredi, en cas de victoire respectivement contre Rodez et Valenciennes.