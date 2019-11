RC Lens : un hommage à Daniel Leclercq va être organisé avec les anciens de 98

RC Lens : revivez la soirée du titre de champion de France, il y a 20 ans

Les anciens de 98 seront là ce mardi à l'occasion du match face au FC Chambly. Un moment qui s'annonce émouvant au stade Bollaert-Delelis. Ce mardi 3 décembre, à 21h, le RC Lens rendra de nouveau hommage à Daniel Leclercq, décédé la semaine dernière des suites d'une embolie pulmonaire Cet hommage aura également lieu la veille de la Sainte-Barbe, une fête importante dans le Bassin minier et pour l'ancien coach lensois, très attaché aux supporters et à leur histoire. "Il avait à cœur que le club soit à la hauteur des gens d’ici. Il a réussi à le faire. C’était une grande personne", disait de lui Yohann Lachor ce samedi.L'ancien défenseur lensois a marqué le but qui a permis au RC Lens 1998 de devenir champion de France à Auxerre. Il sera sur la pelouse pour rendre hommage à l'entraîneur qui a porté cette aventure unique.