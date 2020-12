RC Lens : le match contre Marseille, annulé le 30 octobre, finalement reprogrammé au 3 janvier

Les Sang et Or ont toujours un match de retard.

🆕 Le match de la 9e journée de @Ligue1UberEats entre l’@OM_Officiel et le @RCLens a été reprogrammé 🗓️ ! #OMRCL https://t.co/1yntCNAPNc — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) December 4, 2020

La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé vendredi la reprogrammation au dimanche 3 janvier (21H00) de la rencontre de Ligue 1 opposant Marseille à Lens, décalée pour cause de coronavirus.Cette rencontre de la 9journée, initialement prévue le 30 octobre, avait été reportée en raison du contrôle positif de "plus de dix joueurs" de l'effectif nordiste, selon l'instance.La LFP occupe ainsi le créneau laissé libre par la Coupe de France, suspendue depuis le tour de vis sanitaire annoncé en octobre, et qui devait faire entrer les clubs de L1 ce week-end-là.L'OM attend également la reprogrammation de son match contre Nice qui a aussi été reporté pour cause de coronavirus.