RC Lens : le match contre Nantes reporté après la détection de 11 cas de Covid-19

Les tests effectués par l’effectif PRO et PROS 2 ont révélés des cas positifs, la rencontre face à @USLUSITANOS est donc annulée ! pic.twitter.com/IoJTVauGeg — Racing Club De Lens N2 (@National2Rc) October 24, 2020

Le match opposant le RC Lens et le FC Nantes a été reporté, a annoncé ce samedi 24 octobre la LFP, qui dans un communiqué annonce qu'"après avis de la commission nationale COVID-FFF constatant l'absence certaine de 11 joueurs sur la liste des 30 joueurs du RC Lens pour cause de test RT-PCR positif pour son match contre le FC Nantes, la commission des compétitions de la LFP (...) décide de reporter le match RC Lens / FC Nantes".Le club compte 11 cas positifs au Covid-19, y compris au sein du staff. On ignore à quelle date le report est prévu.Un peu plus tôt, ce samedi, un autre match, opposant l'équipe de réserve du RC Lens à Saint-Maur Lusitanos, avait été reporté en raison de cas Covid.Il s'agit du premier match de Ligue 1 reporté depuis la mise en place en septembre du protocole médical de la Ligue, impliquant la possibilité d'un report lorsque moins de 20 joueurs sur une liste de 30 par équipe sont testés négatifs. La date de la reprogrammation du match n'a pas été actée pour le moment.