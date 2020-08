RC Lens : le match face au PSG, est reporté

Il n'y aura pas de Lens-PSG à Bollaert-Delis ce samedi. Le match a été reporté au 10 septembre par le LFP (Ligue de Football professionnel). La ligue a ainsi accédé à une demande du club parisien qui souhaitait avoir plus de temps après sa campagne en Ligue des champions, qui l'a mené en finale.Rentrés lundi de Lisbonne, les joueurs parisiens étaient attendus au stade Bollaert-Delelis six jours après leur finale de Ligue des champions perdue contre le Bayern Munich (1-0), un calendrier jugé serré.Le PSG et Lyon ont déjà bénéficié d'un réaménagement de leur programme, le match de la 1re journée des Parisiens, contre Metz, ayant été décalé au 16 septembre.Ce match face au champion de France en titre devait marquer le retour du RC Lens en Ligue 1 à domicile. Il était très attendu par les supporters. Le club avait même fait une demande pour une jauge à 15000 personnes, plutôt que les 5000 maximum autorisés en cette période de Covid-19.