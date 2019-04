Le RC Lens ne ramène rien de Brest et se complique encore la tâche pour la montée

"On en va pas lâcher"

Les matchs passent et le RC Lens voit ses chances d'accrocher la montée ou ne seerait-ce que les barrages pour la montée semblent s'éloigner. Ce samedi, les Lensois ont été battus par le 2ème de la Ligue 2, Brest.Deux buts marqués en 1ère mi-temps ont suffi à Brest pour l'emporter dans ce match : Court (35') et Autret (45'+1). Les Lensois ont beaucoup tenté en 2ème mi-temps. Mais comme souvent ces derniers mois, ils se sont montrés incapables de conclure.Le RC Lens se retrouve toujours 6ème à 2 points du Paris FC, 3 de Lorient et 10 de Troyes. "On ne va pas lâcher complètement l'affaire, a expliqué Guillaume Gillet à l'issue du match. On n'est qu'à 2 points des play-offs. On doit viser la 5ème place. Il reste 3 matches. Mettons les mêmes ingrédients mais essayons de marquer des buts car c'est pénible."Philippe Montanier, l'entraîneur lensois, avait indiqué avant ce match que ce n'était pas la rencontre de la dernière chance. C'est vrai, mais il reste peu de temps aux Sang et or pour redresser la barre.